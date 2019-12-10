У Кремлі повідомили, чи обговорювалася ідея Зеленського створити підгрупу з передачі кордону

“У предметному плані ця тема не обговорювалася вчора”, — сказав він.

Пєсков при цьому розповів, що, в цілому, питання про контроль за кордоном піднімалися. “Дуже скрупульозно вивчався текст мінських домовленостей, де чітко прописаний порядок і послідовність дій, погоджених усіма сторонами, для передачі контролю над кордоном, — сказав представник Кремля. — Як ви знаєте, у другому параграфі спільного документа про узгоджені підсумки паризького саміту чотири президенти написали: “Мінські угоди продовжують бути основою роботи „нормандського формату“, держави-учасники якого прихильні до їх повного виконання”.

Коментуючи питання про необхідність включення до складу тристоронньої групи представників, які виїхали з Донбасу і тепер живуть на територіях, підконтрольних Україні, Пєсков зауважив, що не можна виключати існуючого формату. “Є тристороння група і... будь-які зміни формату не можна виключати, — зазначив він. — Але змінювати формат без узгодження всіма учасниками, трьома сторонами в цій групі, теж неможливо...”. Представник Кремля зауважив, що велика частина питань, які обговорювалися на зустрічі “нормандської четвірки” безпосередньо стосувалися позиції так званих “республік”. “Звичайно, без їх думок, без урахування їх точок зору, а головне без контактів Києва з цими представниками вирішення вельми і вельми складно”, — підкреслив Пєсков.

Прес-секретар російського президента також розповів, що в ході переговорів сторони використовували різні формулювання, не завжди при цьому універсальні для всіх учасників саміту.

“У ході переговорів кожен раз... робили обмовку. Тобто, “як ви говорите, „окуповані території“, з чим ми не погоджуємося”, — пояснив Пєсков. За його словами, усі чітко підкреслювали свою незгоду з тим чи іншим формулюванням. “Путін неодноразово і постійно повторює те, що він не згоден з таким формулюванням, але тим не менше це формулювання використовується українськими візаві. На переговорах ця ситуація така робоча. Від своїх формулювань ніхто не відмовляється, але і про свою незгоду ніхто не соромиться говорити”, — уклав Пєсков.

Варто нагадати, що Пєсков повідомив, скільки тривала зустріч Путіна та Зеленського тет-а-тет.