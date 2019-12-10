У Кремлі повідомили, чи обговорювалася ідея Зеленського створити підгрупу з передачі кордону

ukru
16:46 • 3895 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 31489 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 114704 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 108552 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 126778 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 125676 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127022 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171460 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268554 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262266 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.1 м/с
39 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 28982 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 69732 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 45916 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 88070 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 37768 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 114712 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 126787 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 125681 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 111118 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 123740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 9035 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 8564 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 37768 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 69732 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105914 перегляди
Актуальне
У Кремлі повідомили, чи обговорювалася ідея Зеленського створити підгрупу з передачі кордону

У Кремлі повідомили, чи обговорювалася ідея Зеленського створити підгрупу з передачі кордону

Київ • УНН

 • 9692 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Пропозиція президента України Володимира Зеленського про створення додаткової підгрупи, яка буде займатися питаннями передачі кордону під контроль України, предметно не обговорювалося на саміті в Парижі. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“У предметному плані ця тема не обговорювалася вчора”, — сказав він.

Пєсков при цьому розповів, що, в цілому, питання про контроль за кордоном піднімалися. “Дуже скрупульозно вивчався текст мінських домовленостей, де чітко прописаний порядок і послідовність дій, погоджених усіма сторонами, для передачі контролю над кордоном, — сказав представник Кремля. — Як ви знаєте, у другому параграфі спільного документа про узгоджені підсумки паризького саміту чотири президенти написали: “Мінські угоди продовжують бути основою роботи „нормандського формату“, держави-учасники якого прихильні до їх повного виконання”.

Коментуючи питання про необхідність включення до складу тристоронньої групи представників, які виїхали з Донбасу і тепер живуть на територіях, підконтрольних Україні, Пєсков зауважив, що не можна виключати існуючого формату. “Є тристороння група і... будь-які зміни формату не можна виключати, — зазначив він. — Але змінювати формат без узгодження всіма учасниками, трьома сторонами в цій групі, теж неможливо...”. Представник Кремля зауважив, що велика частина питань, які обговорювалися на зустрічі “нормандської четвірки” безпосередньо стосувалися позиції так званих “республік”. “Звичайно, без їх думок, без урахування їх точок зору, а головне без контактів Києва з цими представниками вирішення вельми і вельми складно”, — підкреслив Пєсков.

Прес-секретар російського президента також розповів, що в ході переговорів сторони використовували різні формулювання, не завжди при цьому універсальні для всіх учасників саміту.

“У ході переговорів кожен раз... робили обмовку. Тобто, “як ви говорите, „окуповані території“, з чим ми не погоджуємося”, — пояснив Пєсков. За його словами, усі чітко підкреслювали свою незгоду з тим чи іншим формулюванням. “Путін неодноразово і постійно повторює те, що він не згоден з таким формулюванням, але тим не менше це формулювання використовується українськими візаві. На переговорах ця ситуація така робоча. Від своїх формулювань ніхто не відмовляється, але і про свою незгоду ніхто не соромиться говорити”, — уклав Пєсков.

Варто нагадати, що Пєсков повідомив, скільки тривала зустріч Путіна та Зеленського тет-а-тет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47