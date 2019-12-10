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В Кремле сообщили, обсуждалась ли идея Зеленского создать подгруппу по передаче границы

В Кремле сообщили, обсуждалась ли идея Зеленского создать подгруппу по передаче границы

Киев  •  УНН

 • 9692 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины, предметно не обсуждалось на саммите в Париже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“В предметном плане эта тема не обсуждалась вчера”, — сказал он.

Песков при этом рассказал, что, в целом, вопросы о контроле за границей поднимались. “Весьма скрупулезно изучался текст минских договоренностей, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами, для передачи контроля над границей, — сказал представитель Кремля. — Как вы знаете, во втором параграфе совместного документа о согласованных итогах парижского саммита четыре президента написали: “Минские соглашения продолжают быть основой работы „нормандского формата“, государства-участники которого привержены к их полному выполнению”.

Комментируя вопрос о необходимости включения в состав трехсторонней группы представителей, которые уехали из Донбасса и теперь живут на территориях, подконтрольных Украине, Песков заметил, что нельзя исключать существующего формата. “Есть трехсторонняя группа и... любые изменения формата нельзя исключать, — отметил он. — Но изменять формат без согласования всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно...”. Представитель Кремля отметил, что большая часть вопросов, которые обсуждались на встрече “нормандской четверки” непосредственно касались позиции так называемых “республик”. “Конечно, без их мыслей, без учета их точек зрения, а главное без контактов Киева с этими представителями решения весьма и весьма сложно”, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента также рассказал, что в ходе переговоров стороны использовали различные формулировки, не всегда при этом универсальные для всех участников саммита.

“В ходе переговоров каждый раз... делали оговорку. То есть, “как вы говорите, „оккупированные территории“, с чем мы не соглашаемся”, — пояснил Песков. По его словам, все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. “Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой, но тем не менее эта формулировка используется украинскими визави. На переговорах эта ситуация такая рабочая. От своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить”, — заключил Песков.

Стоит напомнить, что Песков сообщил, сколько длилась встреча Путина и Зеленского тет-а-тет.

Украинские Национальные Новости

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