Пєсков повідомив, скільки тривала зустріч Путіна та Зеленського тет-а-тет

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президенти Росії і України — Володимир Путін і Володимир Зеленський — в Парижі на полях саміту “нормандської четвірки” провели в понеділок коротку зустріч тет-а-тет, без перекладачів. Про це повідомив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Вони залишилися один на один, це було коротке спілкування, тому що вже далі туди (в кабінет, де сиділи Путін і Зеленський) президент (Франції Емманюель) Макрон увійшов і запросив на продовження “нормандського формату”, — сказав представник Кремля.

Він додав , що на зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що між Україною та Російською Федерацією відновлюються дипломатичні стосунки. Про це він заявив під час спільної пресконцеренції за підсумками нормандського саміту.

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