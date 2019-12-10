Песков сообщил, сколько длилась встреча Путина и Зеленского тет-а-тет

“Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда (в кабинет, где сидели Путин и Зеленский) президент (Франции Эмманюэль) Макрон вошел и пригласил на продолжение “нормандского формата”, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения. Об этом он заявил во время совместной пресконцеренции по итогам нормандского саммита.