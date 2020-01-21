У Кремлі не назвали майбутнє місце роботи колишнього генпрокурора РФ Чайки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився назвати нове можливе місце роботи генпрокурора Юрія Чайки, якого глава держави Володимир Путін запропонував звільнити з посади, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Поки ніяких призначень не було. Якщо і коли вони підуть, ми негайно проінформуємо”, — пообіцяв журналістам у вівторок представник Кремля.
Президент РФ Володимир Путін 20 січня запропонував звільнити Юрія Чайку з посади генерального прокурора і вніс до Ради Федерації кандидатуру заступника голови Слідчого комітету Краснова на пост керівника Генпрокуратури РФ.
Чайка займав посаду генпрокурора з 2006 року. 44-річний Ігор Краснов на посаді заступника глави Слідчого комітету РФ курирував Головне управління з розслідування особливо важливих справ і Головне слідче управління.