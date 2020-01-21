В Кремле не назвали будущее место работы бывшего генпрокурора РФ Чайки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно проинформируем”, — пообещал журналистам во вторник представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин 20 января предложил освободить Юрия Чайку с должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года. 44-летний Игорь Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.