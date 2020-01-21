В Кремле не назвали будущее место работы бывшего генпрокурора РФ Чайки

“Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно проинформируем”, — пообещал журналистам во вторник представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 20 января предложил освободить Юрия Чайку с должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года. 44-летний Игорь Краснов в должности заместителя главы Следственного комитета РФ курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление.