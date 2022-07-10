Розстріл півсотні людей похилого віку у Кремінній: окупанти переклали провину на ЗСУ – Гайдай

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За чотири місяці після трагедії окупанти влаштували у Луганську демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку.

"11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей. 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці. Росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо – територію захопили окупанти", – написав Гайдай.

Наразі, за словами Гайдая, росіяни згадали про свій злочин і намагаються приховати правду.

"Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких в якості живого щита. Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було", – повідомив голова ОВА.

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