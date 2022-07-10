Расстрел полсотни пожилых людей в Кременной: оккупанты переложили вину на ВСУ – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Еще в марте в Кременной Луганской области российские оккупанты расстреляли из танка 56 жителей дома престарелых. Сейчас рашисты обвиняют ВСУ в использовании стариков в качестве живого щита. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.
Детали
Через четыре месяца после трагедии оккупанты устроили в Луганске демонстративные похороны 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых.
"11 марта российские танкисты в упор расстреляли дом престарелых. 56 человек, доживавших свой век в этом заведении, погибли на месте. Россияне просто подогнали танк, поставили его напротив дома и начали стрелять, пока не убили всех. Добраться до места трагедии тогда было невозможно – территорию захватили оккупанты", – написал Гайдай.
Сейчас, по словам Гайдая, россияне вспомнили о своем преступлении и пытаются скрыть правду.
"Оккупанты говорят, что якобы украинские военные использовали стариков в качестве живого щита. Но о жертвах со стороны наших бойцов россияне не сообщают, потому что их там не было", – сообщил глава ОВА.
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