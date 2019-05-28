У країнах ЄС вводяться в обіг нові купюри в 100 і 200 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Нові купюри в 100 і 200 євро вводяться в обіг в країнах Євросоюзу у вівторок, 28 травня. Про це днем раніше повідомив Європейський Центробанк, передає УНН із посиланням на DW.
Оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але трохи змінився їх дизайн. Також вони стали вужче, ширина їх така ж, як у купюри в 50 євро. Відзначається, що завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманець громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти.
Оновлені купюри в 100 і 200 євро забезпечені додатковими елементами захисту. На них нанесені видимі оку захисні знаки, які може вважати тільки машина. Також вони містять новий елемент — голограму, яка змінюється при обертанні купюри. Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти, нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.
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Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу. Оновлена купюра в 500 євро випускатися не буде, в кінці 2018 року стару версію перестали випускати в обіг. Це зроблено, щоб утруднити фінансування тероризму і нелегальної трудової діяльності.