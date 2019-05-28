У країнах ЄС вводяться в обіг нові купюри в 100 і 200 євро

Оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але трохи змінився їх дизайн. Також вони стали вужче, ширина їх така ж, як у купюри в 50 євро. Відзначається, що завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманець громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти.

Оновлені купюри в 100 і 200 євро забезпечені додатковими елементами захисту. На них нанесені видимі оку захисні знаки, які може вважати тільки машина. Також вони містять новий елемент — голограму, яка змінюється при обертанні купюри. Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти, нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.

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Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу. Оновлена ​​купюра в 500 євро випускатися не буде, в кінці 2018 року стару версію перестали випускати в обіг. Це зроблено, щоб утруднити фінансування тероризму і нелегальної трудової діяльності.