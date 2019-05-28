В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в оборот в странах Евросоюза во вторник, 28 мая. Об этом днем ранее сообщил Европейский Центробанк, передает УНН со ссылкой на DW.
Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как в купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошелек граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.
Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены видимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент — голограмму, которая меняется при вращении купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.
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Старые банкноты будут также использоваться для их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.