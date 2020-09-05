У Краматорську виявили учасника збройних формувань “ДНР”

“Влітку 2014 року цей громадянин проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої „ДНР“. Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому в місті Краматорськ”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності). Відомості внесено до ЄРДР. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Як повідомляв УНН, на кордоні з Угорщиною затримали росіянина, який намагався вдати з себе українця.