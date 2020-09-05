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В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"

Киев • УНН

 • 13166 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Краматорске пограничники выявили украинца 1986 года рождения — участника незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"

"Летом 2014 года этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой" ДНР". Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном в городе Краматорск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности). Сведения внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал УНН, на границе с Венгрией задержали россиянина, который пытался прикинуться украинцем.

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