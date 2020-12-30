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У КПВВ на Донбасі за рік померли 12 людей - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом року підтвердила інформацію про щонайменше 12 випадків смертей цивільних осіб із природних причин у пунктах пропуску на лінії зіткнення на Донбасі. Про це йдеться в новому звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому в середу, передає УНН.

У КПВВ на Донбасі за рік померли 12 людей - ОБСЄ

“Упродовж звітного періоду (із 1 листопада 2019 до 15 листопада 2020 рр — ред.) СММ підтвердила інформацію про 12 випадків смертей цивільних осіб із природних причин у пунктах пропуску”, — сказано в звіті.

За даними спостерігачів, чотири випадки трапились у листопаді та грудні 2019 року — померли 4 чоловіки старше 60 років. Крім того, ще 8 випадків (6 чоловіків і 2 жінки старше 60 років) було зафіксовано у період із січня до 15 листопада 2020 року.

“Основні причини смертей — це серцеві напади, інсульти та зупинки серця”, — йдеться в звіті.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ станом на кінець листопада, на Донбасі з початку 2020 року загинули понад 100 цивільних осіб.

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