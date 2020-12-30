В КПВВ на Донбассе за год умерли 12 человек - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение года подтвердила информацию о по меньшей мере 12 случаях смертей гражданских лиц по естественным причинам в пунктах пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в новом отчете СММ ОБСЕ, обнародованном в среду, передает УНН.
"В течение отчетного периода (с 1 ноября 2019 до 15 ноября 2020 гг.. - ред.) СММ подтвердила информацию о 12 случаях смертей гражданских лиц по естественным причинам в пунктах пропуска", - говорится в отчете.
По данным наблюдателей, четыре случая произошли в ноябре и декабре 2019 года - умерли 4 человека старше 60 лет. Кроме того, еще 8 случаев (6 мужчин и 2 женщины старше 60 лет) было зафиксировано в период с января по 15 ноября 2020 года.
"Основные причины смертей - это сердечные приступы, инсульты и остановки сердца", - говорится в отчете.
Напомним, по данным ОБСЕ по состоянию на конец ноября, на Донбассе с начала 2020 года погибли более 100 гражданских лиц.