У кожному регіоні України визначать лікарню для прийому людей з підозрою на коронавірус - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У кожному регіоні України буде визначений лікувальний заклад, який буде приймати людей з підозрою на новий коронавірус. Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.
"У кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов’язаного з коронавірусом", – сказав Коваль.
Нагадаємо, як повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірусу.