В каждом регионе Украины определят больницу для приема людей с подозрением на коронавирус - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В каждом регионе Украины будет определено лечебное учреждение, которое будет принимать людей с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.
"В каждом регионе определяется лечебное учреждение, котоое должно принять людей в случае, если будет подозрение на развитие заболевания, связанного с коронавирусом", - сказал Коваль.
Напомним, как сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства прогнозируют минимальное влияние на украинскую экономику из-за обнаружения в Китае нового смертельного коронавируса.