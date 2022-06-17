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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"У кожного свій фронт": У МХП подякували організаторам конкурсу "Благодійна Україна-2021" за відзнаку

"У кожного свій фронт": У МХП подякували організаторам конкурсу "Благодійна Україна-2021" за відзнаку

Київ • УНН

 • 156386 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Днями національний конкурс "Благодійна Україна-2021" визначив переможців та лауреатів, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду "МХП-Громаді".

Деталі

Одну із номінацій конкурсу підкорив національний тур "Кіно просто неба", реалізований благодійним фондом "МХП-Громаді" у партнерстві з асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Так, стрічки української кіноіндустрії змогли підкорити серця понад 50 000 глядачів, 342 населених пунктів, 10 областей України.

"Завдяки цьому проекту ми допомогли усвідомити ще більшій кількості людей свою українську ідентичність, і долучитися до української культури", - коментує директора БФ "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

За підсумками конкурсу переможці отримали статуетки "янголів добра".

"З цим янголом добра ми будемо продовжувати молитися за наших воїнів, які боронять Україну. І будемо, не покладаючи рук, працювати, бо у кожного свій фронт. І культура – це також зброя", - додала Волочай.

Національний тур "Кіно просто неба" був реалізований Благодійним фондом "МХП - Громаді" у партнерстві з Асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнерами Національного Туру "Кіно просто неба" стали: Райффайзен Банк Аваль, Компанія "Делойт" в Україні, Українська кіноакадемія, UA: Суспільне мовлення, компанія "Вавілон", Еспресо TV.

Протягом літа минулого року "Кіно просто неба" продемонстрували у громадах 122 сеанси, що складалися з 12 повнометражних та 26 короткометражних українських фільмів. Під час Національного туру "Кіно просто неба" було зафіксовано два рекорди України. Проект також підтримали його амбасадори, зірки українського кінематографа: Богдан Бенюк, Ірма Вітовська, Ахтем Сеитаблаев Официальная группа, Михайло Іллєнко, Ярослав Пілунський, Андрій Дончик, Сашко Лірник та інші.

Додамо

Нещодавно благодійному фонду “МХП-Громаді” виповнилося 7 років. З цього приводу Фонд відкрив збір коштів на вакуумні апарати для загоювання ран.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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