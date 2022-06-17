"У каждого свой фронт": В МХП поблагодарили организаторов конкурса "Благотворительная Украина-2021" за награду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. На днях национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021" определил победителей и лауреатов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "МХП-Громаде".
Детали
Одну из номинаций конкурса покорил национальный тур "Кино под открытым небом", реализованный благотворительным фондом "МХП-Громаде" в партнерстве с ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!" и при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
Так, ленты украинской киноиндустрии смогли покорить сердца более 50 000 зрителей, 342 населенных пункта, 10 областей Украины.
"Благодаря этому проекту мы помогли осознать еще большему количеству людей свою украинскую идентичность и приобщиться к украинской культуре", - комментирует директора БФ "МХП-Громаде" Татьяна Волочай.
По итогам конкурса победители получили статуэтки "ангелов добра".
"С этим ангелом добра мы будем продолжать молиться за наших воинов, которые защищают Украину. И будем, не покладая рук, работать, потому что у каждого свой фронт. И культура – это тоже оружие", - добавила Волочай.
Национальный тур "Кино под открытым небом" был реализован Благотворительным фондом "МХП - Громаде" в партнерстве с Ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!" и при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Партнерами Национального Тура "Кино под открытым небом" стали: Райффайзен Банк Аваль, Компания "Делойт" в Украине, Украинская киноакадемия, UA: Общественное вещание, компания "Вавилон", Эспрессо TV.
В течение лета прошлого года "Кино под открытым небом" продемонстрировали в общинах 122 сеанса, состоявших из 12 полнометражных и 26 короткометражных украинских фильмов. Во время Национального тура "Кино под открытым небом" было зафиксировано два рекорда Украины. Проект также поддержали его послы, звезды украинского кинематографа: Богдан Бенюк, Ирма Витовская, Ахтем Сеитаблаев Официальная группа, Михаил Ильенко, Ярослав Пилунский, Андрей Дончик, Саша Лирник и другие.
Добавим
Недавно благотворительному фонду “МХП-Громаде” исполнилось 7 лет. По этому поводу Фонд открыл сбор средств на вакуумные аппараты для заживления ран.