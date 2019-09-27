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У костелі на Рівненщині знайшли снаряди часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. У стінах Благовіщенського костелу на Рівненщині знайшли боєприпаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Рівненській області.

У костелі на Рівненщині знайшли снаряди часів Другої світової війни

“В смт Клевань в стіні Благовіщенського костелу виявлені металеві предмети ззовні схожі на боєприпаси часів Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.

До рятувальників надійшло повідомлення про вмуровані небезпечні предмети. Після візуального огляду, піротехніки підтвердили — на висоті приблизно 15-20 метрів в зовнішній стіні костелу вмуровано шість металевих предметів, що дуже схожі на артилерійські снаряди калібром 76 мм та 85 мм.

Група піротехнічних робіт проведе детальний огляд даних предметів із залученням спецтехніки, яка дозволяє працювати на висоті. Якщо інформація про боєприпаси остаточно підтвердиться сапери проведуть невідкладні заходи по вилученню боєприпасів з подальшим їх знищенням у встановленому порядку.

Нагадаємо, у тернопільській церкві знайшли 420 патронів часів Другої світової

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