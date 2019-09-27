В костеле в Ровенской области нашли снаряды времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В стенах Благовещенского костела в Ровенской нашли боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
"В пгт Клевань в стене Благовещенского костела обнаружены металлические предметы внешне похожи на боеприпасы времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
К спасателям поступило сообщение о вмурованых опасных предметах. После визуального осмотра, пиротехники подтвердили - на высоте примерно 15-20 метров в наружной стене костела вмурованы шесть металлических предметов, очень похожи на артиллерийские снаряды калибром 76 мм и 85 мм.
Группа пиротехнических работ проведет детальный осмотр данных предметов с привлечением спецтехники, которая позволяет работать на высоте. Если информация о боеприпасах окончательно подтвердится саперы проведут неотложные меры по изъятию боеприпасов с последующим их уничтожением в установленном порядке.
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