У Коста-Ріці стартувала вакцинація від коронавірусу

Мешканцям країни робитимуть щеплення вакцинами виробництва Pfizer та BioNTech. У планах влади вакцинувати протягом наступного року до 80% дорослого населення – загалом три мільйони осіб.

Першими щеплення отримали 22 людини з будинку для пристарілих.

Нагадаємо, першою із західних країни масову вакцинацію від коронавірусу на початку грудня розпочала Великобританія. До того про вакцинацію заявили Китай та Росія, однак там мова йшла про вакцинацію препаратами, що не пройшли всі необхідні стадії випробування.

Також кампанії за вакцинації стартували у Мексиці та Чилі.

Нагадаємо, станом на 25 грудня зафіксовано 79 759 928 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.