В Коста-Рике стартовала вакцинация от коронавируса

Жителям страны будут делать прививки вакцинами производства Pfizer и BioNTech. В планах властей вакцинировать в течение следующего года до 80% взрослого населения - всего три миллиона человек.

Первыми прививки получили 22 человека из дома престарелых.

Напомним, первой из западных стран массовую вакцинацию от коронавируса в начале декабря начала Великобритания. До этого о вакцинации заявили Китай и Россия, однако там речь шла о вакцинации препаратами, которые не прошли все необходимые стадии испытания.

Также кампании по вакцинации стартовали в Мексике и Чили.

Напомним, по состоянию на 25 декабря зафиксировано 79 759 928 случаев коронавирусной болезни COVID-19.