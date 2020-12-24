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Пандемія: у Мексиці стартувала вакцинація проти COVID-19

Київ • УНН

 • 12744 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кампанія з імунізації населення від коронавірусу COVID-19 почалася в четвер у Мексиці, повідомляє УНН з посиланням на мексиканське видання Milenio і повідомлення Міністерства охорони здоров’я країни.

Пандемія: у Мексиці стартувала вакцинація проти COVID-19

Вакцину першою отримала 59-річна медсестра Марія Ірені Рамірес: процес вакцинації йшов в прямому ефірі з лікарні в Мехіко.

Перша партія вакцин розробки компаній Pfizer і BioNTech в кількості 3 тис. доз була доставлена у Мексику напередодні авіарейсом з Бельгії. Препарат охороняли військові, щоб не допустити його можливе потрапляння в руки злочинців. Ця партія вакцини призначена для медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу.

Раніше уряд обіцяв зробити вакцинацію безкоштовною на всій території Мексики, населення якої сягає майже 129 млн осіб.

Мексика займає четверте місце за смертностю інфікованих COVID-19 — понад 120 тис. летальних випадків. Всього в країні виявлено, за даними Міністерства охорони здоров’я Мексики, 1 532 485 випадки захворювання, з них 1 350 079, — отримали підтвердження про інфікування COVID-19, 120 311 осіб загинули.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Мексиці 1 338 426 випадок захворювання, 119 495 осіб загинули.

Se llevó a cabo la # Vacunación de cerca de tres mil #TrabajadoresDeLaSalud que están en la primera línea de atención a # COVID19 en el @HGM_OD , centro emblemático de enseñanza y medicina en México, y dos sedes militares, una en # EdoMéx y otra en # Querétaro : Jorge Alcocer Varela. pic.twitter.com/tZGXodTJIE

— SALUD México (@SSalud_mx) December 24, 2020

Iniciamos la campaña de # VacunaciónCOVID , la vacuna será de acceso universal y gratuita para toda la población de México : secretario Jorge Alcocer Varela. #MeCuido #PorAmorAMiFamilia #VacunaUniversalYGratuita pic.twitter.com/mFeFDqsOf3

— SALUD México (@SSalud_mx) December 24, 2020

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