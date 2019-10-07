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У Косово опозиція, яка виступає за діалог з Сербією, виграла вибори в парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Косово на дострокових парламентських виборах, що пройшли в неділю, 6 жовтня, перемогу здобувають опозиційні партії, що виступають за відновлення діалогу про нормалізацію відносин з Сербією, пише УНН з посиланням на DW.

У Косово опозиція, яка виступає за діалог з Сербією, виграла вибори в парламент

Партія “Самовизначення” (Vetövendosje) набрала 26 відсотків, а Демократична ліга Косова (LDK) — 25 відсотків голосів виборців.

Демократична партія Косово (PDK), яка перебувала з 2007 року при владі, заснована як політичне крило повстанської армії косовських албанців — “Армії визволення Косова”, набрала лише 21 відсоток і визнала свою поразку. Також в числі тих, хто програв виявився і входив до правлячої коаліції Альянс за майбутнє Косово, за який проголосували 12 відсотків косоварів.

Позачергові парламентські вибори в колишній бунтівній провінції Сербії були призначені після того, як 19 липня лідер Альянсу за майбутнє Косово і глава уряду в Пріштіні Рамуш Харадінай пішов у відставку. Політик і колишній польовий командир займав пост косовського прем’єра з 2017 року.

Рішення про відставку Харадінай прийняв після того, як Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування військових злочинів в Косово викликав його на допит в якості підозрюваного у скоєнні військових злочинів проти сербського населення під час війни в 1999 році. 22 серпня, через місяць після відставки прем’єр-міністра, парламент Косово оголосив про саморозпуск.

Як зазначав УНН напередодні, Белград заявив, що на території Косово підпалюють будинки місцевих сербів.

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