В Косово оппозиция, которая выступает за диалог с Сербией, выиграла выборы в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Косово на досрочных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 6 октября, победу одерживают оппозиционные партии, выступающие за возобновление диалога о нормализации отношений с Сербией, пишет УНН со ссылкой на DW.
Партия “Самоопределение” (Vetövendosje) набрала 26 процентов, а Демократическая лига Косово (LDK) — 25 процентов голосов избирателей.
Демократическая партия Косово (PDK), находившаяся с 2007 года у власти, основанная как политическое крыло повстанческой армии косовских албанцев — “Армии освобождения Косово”, набрала лишь 21 процент и признала свое поражение. Также в числе проигравших оказался и входивший в правящую коалицию Альянс за будущее Косово, за который проголосовали 12 процентов косоваров.
Внеочередные парламентские выборы в бывшей мятежной провинции Сербии были назначены после того, как 19 июля лидер Альянса за будущее Косово и глава правительства в Приштине Рамуш Харадинай ушел в отставку. Политик и бывший полевой командир занимал пост косовского премьера с 2017 года.
Решение об отставке Харадинай принял после того, как Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово вызвал его на допрос в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений против сербского населения во время войны в 1999 году. 22 августа, через месяц после отставки премьер-министра, парламент Косово объявил о самороспуске.
Как отмечал УНН накануне, Белград заявил, что на территории Косово поджигают дома местных сербов.