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Белград заявив, що на території Косово підпалюють будинки місцевих сербів

Київ • УНН

 • 9866 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сербські будинку як і раніше піддаються підпалів на території частково визнаної Косово, на його території зберігаються екстремістські настрої. Про це заявив в п’ятницю глава Канцелярії по Косову і Метохії при уряді Сербії Марко Джуріч, коментуючи напад на сербське населення в краї, передає УНН з посиланням на місцеву телекомпанію PTC.

Белград заявив, що на території Косово підпалюють будинки місцевих сербів

Як повідомило національне телебачення Сербії РТС, в ніч на п’ятницю в селищі Кліна невідомі підпалили будинок серба Драго Коніча. Під час пожежі в будинку нікого не було, завдяки цьому ніхто не постраждав.

Марко Джуріч рішуче засудив черговий напад на сербське населення в Косові. “Метою нападу, безсумнівно, є залякування нечисленних сербів, які тут залишилися. Світ повинен знати, що через 20 років після закінчення конфлікту в Косові і Метохії продовжують палити сербські будинки, а епідемія ненависті і екстремізму тут не припинилася”, — наводить слова Джуріча прес -служба канцелярії.

Представник сербського кабміну також нагадав, що тільки за останній рік в Кліні зафіксовано 10 підпалів сербських будинків і атак на майно сербів, що свідчить про “обдуманий злочинний сценарій”.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати очікують, що Сербія визнає незалежність частково визнаної Косова. Про це заявив в п’ятницю, 20 вересня, президент Сербії Александар Вучич.

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