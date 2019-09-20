Президент Сербії: США чекають від нас визнання незалежності Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сполучені Штати очікують, що Сербія визнає незалежність частково визнаної Косова. Про це заявив в п’ятницю президент Сербії Александар Вучич в ефірі каналу Pink, передає УНН.
“Поміняли вони (США) свою позицію, чи стала вона краще? Я б не сказав... для нас це важка робота. США чекають від Сербії, ви це бачили в листі президента Трампа, щоб ми визнали незалежність Косово. Не треба обманювати народ, в більш м’якій формі або до кінця діалогу це скажуть і інші західні країни, які визнали Косово”, — сказав він.
“Так йдуть речі на Заході. Що нам тим часом вдається, так це вказати на свою позицію”, — сказав сербський лідер.
За його словами, в ході майбутнього засідання Генасамблеї ООН у нього заплановано багато зустрічей, центральною темою яких буде Косово. Також планується зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель за ініціативою німецької сторони.
В останній рік Белград і Пріштіна активно обговорювали якесь компромісне рішення, пов’язане з коригуванням меж і обміном територіями. США підтримували цю ідею, наполягаючи на остаточній угоді, що передбачає коригування меж Сербії і частково визнаної республіки. У свою чергу Меркель виступила проти зміни кордонів на Балканах, підкресливши, що всі країни регіону і без того мають перспективу вступу в європейське співтовариство.
Як писав УНН, соратника президента Сербії підозрюють у вбивстві лідера косовських сербів.