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Сербия заявила, что на территории Косово поджигают дома местных сербов

Киев • УНН

 • 9866 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сербские дома по-прежнему подвергаются поджогам на территории частично признанного Косова, на его территории сохраняются экстремистские настроения. Об этом заявил в пятницу глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя очередное нападение на сербское население в крае, передает УНН со ссылкой на местную телекомпанию PTC.

Сербия заявила, что на территории Косово поджигают дома местных сербов

Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, в ночь на пятницу в поселке Клина неизвестные подожгли дом серба Драго Конича. Во время пожара в доме никого не было, благодаря этому никто не пострадал.

Марко Джурич решительно осудил очередное нападение на сербское население в Косове. “Целью нападения, несомненно, является запугивание малочисленных сербов, которые здесь остались. Мир должен знать, что спустя 20 лет после окончания конфликта в Косове и Метохии продолжают жечь сербские дома, а эпидемия ненависти и экстремизма здесь не прекратилась”, — приводит слова Джурича пресс-служба канцелярии.

Представитель сербского кабмина также напомнил, что только за последний год в Клине зафиксировано 10 поджогов сербских домов и атак на имущество сербов, что свидетельствует об “обдуманном преступном сценарии”.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты ожидают, что Сербия признает независимость частично признанной Косово. Об этом заявил в пятницу, 20 сентября, президент Сербии Вучич.

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