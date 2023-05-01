У коронації короля Чарльза III використають історичні крісла: найстарішому понад 700 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У церемонії коронації британського короля Чарльза та королеви-консорта Камілли будуть використані історичні крісла, які були виготовлені для коронації попередніх монархів, головному з них понад 700 років, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Букінгемський палац повідомив, що на церемонії коронації британського короля Чарльза в суботу будуть використані історичні стільці. Крісло Святого Едуарда, яке було виготовлено понад 700 років тому і яке вперше було використано для коронації короля Едуарда II у 1308 році, планується використовувати для коронації Чарльза.
Окрім того, король і його дружина королева-консорт Камілла сидітимуть у так званих "тронних кріслах" у різні моменти під час служби, йдеться в заяві палацу в суботу.
Стільці "Estate", що використовуватимуться під час першої частини служби та для коронації Камілли, були виготовлені для коронації матері Чарльза, королеви Єлизавети в 1953 році, повідомили в палаці.
Під час деяких частин коронації також будуть залучені стільці, що були виготовлені для коронації в 1937 році короля Георга VI та його дружини королеви Єлизавети, пізніше відомої як королева-мати.
Доповнення
Британський король Чарльз одягне на свою коронацію 6 травня мантію, яку колись носив його дід король Георг VI на власній коронації у 1937 році. Вбрання Камілли створене Королівською школою рукоділля і пов'язане з темами природи і навколишнього середовища, як натяк на любов пари до природи. У палаці повідомили, що комахи, у тому числі бджоли та жуки, вперше будуть зображені на коронаційній мантії.
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