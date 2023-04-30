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Король Чарльз та Камілла одягнуть на коронацію багряно-пурпурові мантії, які носив Георг VI

Король Чарльз та Камілла одягнуть на коронацію багряно-пурпурові мантії, які носив Георг VI

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Британський король Чарльз одягне на свою коронацію 6 травня мантію, яку колись носив його дід король Георг VI на власній коронації у 1937 році, повідомив Букінгемський палац, передає УНН.

Деталі

Чарльз, який змінив королеву Єлизавету після її смерті у вересні, буде офіційно коронований наступного тижня в лондонському Вестмінстерському абатстві на церемонії, де будуть присутні глави іноземних держав і високопосадовці.

Чарльз та його дружина Камілла одягнуть дві мантії на коронацію.

Вбрання Камілли створене Королівською школою рукоділля і пов'язане з темами природи і навколишнього середовища, як натяк на любов пари до природи.

У палаці повідомили, що комахи, у тому числі бджоли та жуки, вперше будуть зображені на коронаційній мантії.

На фотографіях, опублікованих палацом, члени Королівської школи рукоділля працюють над вбранням, яке носитиме Чарльз.

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