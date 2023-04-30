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Король Карл и Камилла наденут на коронацию багрово-пурпурные мантии, которые носил Георг VI

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Британский король Карл наденет на свою коронацию 6 мая мантию, которую когда-то носил его дед король Георг VI на собственной коронации в 1937 году, сообщил Букингемский дворец, передает УНН.

Детали

Карл, сменивший королеву Елизавету после ее смерти в сентябре, будет официально коронован на следующей неделе в лондонском Вестминстерском аббатстве на церемонии, где будут присутствовать главы иностранных государств и чиновники.

Карл и его жена Камилла наденут две мантии на коронацию.

Наряд Камиллы создан Королевской школой рукоделия и связан с темами природы и окружающей среды, как намек на любовь пары к природе.

Во дворце сообщили, что насекомые, в том числе пчелы и жуки, впервые будут изображены на коронационной мантии.

На фотографиях, опубликованных дворцом, члены Королевской школы рукоделия работают над нарядами, которые будет носить Чарльз.

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