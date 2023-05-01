Коронація Чарльза включатиме запрошення громадськості присягнути на вірність королю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Коронація короля Чарльза ІІІ, яка відбудеться вже в цю суботу, включатиме запрошення громадськості присягнути на вірність монарху, його спадкоємцям і наступникам, про це повідомила канцелярія архиєпископа Кентерберійського, пише Reuters, передає УНН.
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Запрошення до людей висловити свою повагу до короля, взявши участь у "хорі мільйонів голосів", було одним із пунктів серед нових елементів стародавньої церемонії, описаної в заяві офісу архиєпископа Кентерберійського Джастіна Уелбі.
Крім того, вперше на богослужінні прозвучать інші мови, пов'язані з Британськими островами - молитва валлійською і гімн валлійською, шотландською гельською та ірландською гельською. Також в богослужінні зможуть брати участь єпископи-жінки.
Доповнення
Чарльз, який став монархом Сполученого Королівства і 14 інших королівств, після смерті своєї матері королеви Єлизавети ІІ у вересні, буде коронований 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
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