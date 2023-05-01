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В коронации короля Карла III используют исторические кресла: самому давнему более 700 лет

В коронации короля Карла III используют исторические кресла: самому давнему более 700 лет

Киев • УНН

 • 5553440 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В церемонии коронации короля Карла и королевы-консорт Камиллы будут задействованы исторические кресла, которые были изготовлены для коронации предыдущих монархов, главному из них более 700 лет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Букингемский дворец сообщил, что на церемонии коронации британского короля Карла в субботу будут использованы исторические стулья. Кресло Святого Эдуарда, которое было изготовлено более 700 лет назад и впервые было использовано для коронации короля Эдуарда II в 1308 году, планируется использовать для коронации Карла.

Кроме того, король и его супруга королева-консорт Камилла будут сидеть в так называемых "тронных креслах" в разные моменты во время службы, говорится в заявлении дворца в субботу.

Стулья "Estate", которые будут использоваться во время первой части службы и для коронации Камиллы, были изготовлены для коронации матери Чарльза, королевы Елизаветы в 1953 году, сообщили во дворце.

Во время некоторых частей коронации также будут задействованы стулья, изготовленные для коронации в 1937 году короля Георга VI и его супруги королевы Елизаветы, позже известной как королева-мать.

Дополнение

Британский король Карл наденет на свою коронацию 6 мая мантию, которую когда-то носил его дед король Георг VI на собственной коронации в 1937 году. Наряд Камиллы создан Королевской школой рукоделия и связан с темами природы и окружающей среды, как намек на любовь пары к природе. Во дворце сообщили, что насекомые, в том числе пчелы и жуки, впервые будут изображены на коронационной мантии.

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