У контррозвідці США заявили про загрозу американським виборам з боку Росії, КНР та Ірану

У заяві наголошується, що безпека виборів залишається головним пріоритетом для національної контррозвідки, яка сповнена рішучості надавати підтримку Міністерству внутрішньої безпеки США і ФБР з урахуванням “їх керівної ролі в цій області”, а також інформувати американське суспільство про зростаючі іноземні загрози.

“Сьогодні ми бачимо, як наші противники прагнуть скомпрометувати приватні комунікації політичних кампаній в США, кандидатів і інші політичні цілі, — вказує Вільям Еваніна. — Наші противники також прагнуть поставити під загрозу нашу виборчу інфраструктуру, і ми продовжуємо відслідковувати зловмисних кіберсуб’єктів, які намагаються отримати доступ до мереж штатів і до федеральним мереж, включаючи ті, що відповідають за управління виборами”.

Іноземні держави, наголошується в заяві, продовжують здійснювати заходи впливу в соціальних і традиційних медіа, прагнучи вплинути на думку виборців США, змінити політику США, посилити розбрат і підірвати довіру до американського демократичного процесу. Серед цих країн, йдеться в документі, следут особливо виділити Китай, Росію та Іран.

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Так, Китай посилює свої спроби вплинути на політичну обстановку в Сполучених Штатах, чинити тиск на політичних діячів, які, на його думку, протидіють інтересам Китаю. Пекін визнає, що його зусилля можуть вплинути на президентську гонку.

Постійна мета Росії — послабити Сполучені Штати і зменшити їх глобальну роль. Використовуючи ряд засобів, включаючи інтернет-тролів, Москва продовжує поширювати дезінформацію в Сполучених Штатах з метою підриву довіри до демократичного процесу і очорнити тих, кого вона вважає антиросійським “істеблішментом” в Америці.

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Іран прагне підірвати демократичні інститути в США і розколоти країну напередодні виборів. Зусилля Ірану зосереджені навколо впливу в Інтернеті, такого як поширення дезінформації в соцмережах і в цілому — антиамериканського контенту.

“Американське суспільство повинно зіграти свою роль в забезпеченні виборів, особливо в підтримці пильності проти іноземного впливу, — заявляє глава Національної контррозвідки. — На самому фундаментальному рівні ми закликаємо американців критично ставитися до споживання інформації, перевіряти джерела, перш ніж робити репости або поширювати повідомлення, дотримуватися правил кібергігіени і медіаграмотності, а також повідомляти владі про підозрілу діяльність, пов’язану з виборами”.

Вільям Еваніна закликав до “загальнодержавного підходу” в захисті американської системи виборів і запевнив своїх співвітчизників, що національна контррозвідка і далі робити все необхідне для нейтралізації закордонних загроз.

Нагадаємо, раніше глави МЗС Великої Британії та Німеччини обговорили залучення РФ до відповідальності за кібератаки.