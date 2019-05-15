У Константинополі оцінили заяву Філарета щодо Київського патріархату - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що патріарха в Києві немає і ніколи не було. Про це з посиланням на джерело у Вселенському патріархаті пише BBC News Україна, передає УНН.
Так, напередодні Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх — за внутрішнє церковне життя в Україні.
Філарет заявив, що саме такою була домовленість між ним та Петром Порошенком перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, на якому створили Православну церкву України.
Почесний патріарх наголосив, що такий розподіл функцій між ним та Епіфанієм був умовою його відмови від боротьби за посаду керівника ПЦУ.
"Одна брехня", — оцінив заяву Філарета співрозмовник видання у Вселенському патріархаті.
"Як казав Вселенський патріарх Варфоломій, патріарха в Києві немає, тому що патріарха ніколи не було. Філарет — колишній митрополит Київський", — прокоментував він ситуацію.
Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що Вселенський Патріарх не відмовляється, що в майбутньому Українська Православна Церква буде визнана в статусі Патріархату.