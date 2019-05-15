В Константинополе оценили заявление Филарета относительно Киевского патриархата - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей считает, что патриарха в Киеве нет и никогда не было. Об этом со ссылкой на источник во Вселенском патриархате пишет BBC News Украина, передает УНН.
Так, накануне Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.
По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннюю церковную жизнь в Украине.
Филарет заявил, что именно такой была договоренность между ним и Петром Порошенко перед объединительным собором 15 декабря 2018 года, на котором создали Православную церковь Украины.
Почетный патриарх отметил, что такое распределение функций между ним и Епифанием было условием его отказа от борьбы за пост руководителя ПЦУ.
"Одна ложь", - оценил заявление Филарета собеседник во Вселенском патриархате.
"Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет - бывший митрополит Киевский", - прокомментировал он ситуацию.
Напомним, ранее Филарет заявил, что Вселенский Патриарх не отказывается, что в будущем Украинская Православная Церковь будет признана в статусе Патриархата.