У Конотопі через атаку рф серйозно пошкоджені будинки, у постраждалих стан стабільний, за виключенням однієї людини - міський голова

У місті Контопі після атаки зс рф відсутня електроенергія; після прильоту шахеда зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури. Люди отримали осколкові поранення. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін.

Постраждалі - стан стабільний. Здебільшого це люди, які отримали осколкові поранення. За виключенням однієї людини, яка виїхала, для того, щоб помагати людям там, де були прильоти. На превеликий жаль у цей момент прилетів сюди шахед. Ось його місце входження. Зруйнував нам трамвайну колію. Пошкодив цей будинок. І там далі ще один будинок. Завдав ще серйознішого пошкодження.