У Конотопі через атаку рф серйозно пошкоджені будинки, у постраждалих стан стабільний, за виключенням однієї людини - міський голова
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронами на Конотоп постраждало 14 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру. У місті відсутня електроенергія, вода подається погодинно, є проблеми з фінансуванням ремонтних робіт.
У місті Контопі після атаки зс рф відсутня електроенергія; після прильоту шахеда зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури. Люди отримали осколкові поранення. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін.
Постраждалі - стан стабільний. Здебільшого це люди, які отримали осколкові поранення. За виключенням однієї людини, яка виїхала, для того, щоб помагати людям там, де були прильоти. На превеликий жаль у цей момент прилетів сюди шахед. Ось його місце входження. Зруйнував нам трамвайну колію. Пошкодив цей будинок. І там далі ще один будинок. Завдав ще серйознішого пошкодження.
Також міський голова Конотопа зазначив, що у місті відсутня електроенергія. "Зараз проводяться роботи всі, які ми можемо проводити", - сказав він.
Щодо пошкодженого будинку: "ми не знаємо, чи можемо ми там замінювати вікна та окремо пускати людей", - повідомив міський голова.
Посадовець зауважив про питання коштів, навіть, за словами Семеніхіна є проблема, щоб "купити солярку у Водоканал, щоб людям воду дати у достатній кількості".
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки дронами на Конотоп постраждало 14 осіб, включаючи неповнолітнього. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, навчальний заклад та інші об'єкти інфраструктури.
Атака рф на Конотоп: коли буде світло - не прогнозують, вода погодинно12.09.24, 08:29 • 17775 переглядiв