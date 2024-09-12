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У Конотопі через атаку рф серйозно пошкоджені будинки, у постраждалих стан стабільний, за виключенням однієї людини - міський голова

Київ • УНН

 • 22250 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронами на Конотоп постраждало 14 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру. У місті відсутня електроенергія, вода подається погодинно, є проблеми з фінансуванням ремонтних робіт.

У місті Контопі після атаки зс рф відсутня електроенергія; після прильоту шахеда зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури. Люди отримали осколкові поранення. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін.

Постраждалі - стан стабільний. Здебільшого це люди, які отримали осколкові поранення. За виключенням однієї людини, яка виїхала, для того, щоб помагати людям там, де були прильоти. На превеликий жаль у цей момент прилетів сюди шахед. Ось його місце входження. Зруйнував нам трамвайну колію. Пошкодив цей будинок. І там далі ще один будинок. Завдав ще серйознішого пошкодження.

 – сказав в тв-ефірі посадовець.

Також міський голова Конотопа зазначив, що у місті відсутня електроенергія. "Зараз проводяться роботи всі, які ми можемо проводити", - сказав він.

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Щодо пошкодженого будинку: "ми не знаємо, чи можемо ми там замінювати вікна та окремо пускати людей", - повідомив міський голова.

Посадовець зауважив про питання коштів, навіть, за словами Семеніхіна є проблема, щоб "купити солярку у Водоканал, щоб людям воду дати у достатній кількості".

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки дронами на Конотоп постраждало 14 осіб, включаючи неповнолітнього. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, навчальний заклад та інші об'єкти інфраструктури.

Атака рф на Конотоп: коли буде світло - не прогнозують, вода погодинно12.09.24, 08:29 • 17775 переглядiв

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