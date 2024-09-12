В Конотопе из-за атаки рф повреждены дома, у пострадавших состояние стабильное, за исключением одного человека - городской голова

В городе Контопи после атаки сс рф отсутствует электроэнергия; после прилета шахеда зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры. Люди получили осколочные ранения. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин.

Пострадавшие - состояние стабильное. В основном это люди, которые получили осколочные ранения. За исключением одного человека, который выехал, для того, чтобы помогать людям там, где были прилеты. К большому сожалению в этот момент прилетел сюда шахед. Вот его место вхождения. Разрушил нам трамвайные пути. Повредил этот дом. И там дальше еще один дом. Нанес еще более серьезные повреждения. - сказал в тв-эфире чиновник.

Также городской голова Конотопа отметил, что в городе отсутствует электроэнергия. «Сейчас проводятся работы все, которые мы можем проводить», - сказал он.

Относительно поврежденного дома: «мы не знаем, можем ли мы там заменять окна и отдельно пускать людей», - сообщил городской голова.

Чиновник отметил вопрос средств, даже, по словам Семенихина есть проблема, чтобы «купить солярку в Водоканал, чтобы людям воду дать в достаточном количестве».

Напомним,

В результате ночной атаки дронами на Конотоп пострадали 14 человек, включая несовершеннолетнего. Повреждены жилые дома, больница, учебное заведение и другие объекты инфраструктуры.

Атака рф на Конотоп: коли буде світло - не прогнозують, вода погодинно