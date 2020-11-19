У Конгресі США схвалили законопроект про підтримку демократії у Білорусі

"Законопроект розширює повноваження президента США у питанні щодо запровадження санкцій у зв'язку з фальсифікаціями на виборах президента Білорусі у серпні і порушеннями прав людини у цій країні. При цьому вказується, що санкції можуть бути запроваджені не лише проти громадян Білорусі, а й проти росіян", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що законопроект був представлений конгресменом-республіканцем Крістофером Смітом, однак документ підтримали представники обох партій.

"Президент США може запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, який є членом Центральної виборчої комісії Білорусі або брав участь у маніпуляціях на виборах, або щодо урядової особи, відповідальної за переслідування незалежних ЗМІ, або представника Союзної держави (міжнародного утворення, до якого входять Росія та Білорусь), або російського громадянина, який брав значну участь у переслідуванні ЗМІ і порушенні прав людини у зв'язку з політичними репресіями у Білорусі", - йдеться у документі.

Законопроект прокоментували у Білорусі, зазначивши, що рішення Конгресу США виглядає "дещо безглуздим" на тлі повідомлень про вибори у самих США.

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні глави МЗС країн ЄС погодили посилення санкцій проти влади Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі з 9-го серпня тривають регулярні протести, спрямовані проти результатів виборів, а також дій Олександра Лукашенка і силовиків під час мітингів.