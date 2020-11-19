В Конгрессе США одобрили законопроект о поддержке демократии в Беларуси

"Законопроект расширяет полномочия президента США в вопросе введения санкций в связи с фальсификациями на выборах президента Беларуси в августе и нарушениями прав человека в этой стране. При этом указывается, что санкции могут быть введены не только против граждан Беларуси, но и против россиян", - говорится в сообщении.

Указывается, что законопроект был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, однако документ поддержали представители обеих партий.

"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, который является членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовал в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, или представителя Союзного государства (международного образования, в который входят Россия и Беларусь), или российского гражданина, который принимал значительное участие в преследовании СМИ и нарушении прав человека в связи с политическими репрессиями в Беларуси", - говорится в документе.

Законопроект прокомментировали в Беларуси, указав, что решение Конгресса США выглядит "несколько бессмысленным" на фоне сообщений о выборах в самих США.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня главы МИД стран ЕС согласовали ужесточение санкций против властей Беларуси.

Напомним, в Беларуси с 9-го августа продолжаются регулярные протесты, направленные против результатов выборов, а также действий Александра Лукашенко и силовиков во время митингов.