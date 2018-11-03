У конференції щодо Афганістану в Москві візьме участь "Талібан"

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п’ятницю, 9 листопада в Москві відбудеться друге засідання Московського формату консультацій щодо Афганістану на рівні заступників міністрів закордонних справ і профільних спецпредставників. Участь в заході візьмуть представники "Талібану", передає УНН з посиланням на DW.