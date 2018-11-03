У конференції щодо Афганістану в Москві візьме участь "Талібан"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п’ятницю, 9 листопада в Москві відбудеться друге засідання Московського формату консультацій щодо Афганістану на рівні заступників міністрів закордонних справ і профільних спецпредставників. Участь в заході візьмуть представники "Талібану", передає УНН з посиланням на DW.
Президент Афганістану Ашраф Гані та представники радикального ісламістського руху "Талібан" підтвердили, що надішлють своїх делегатів на конференцію.
Запрошення до участі в заході також відправлені Індії, Ірану, Казахстану, Киргизії, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та США.
Зазначається, що делегація талібів буде вперше брати участь у міжнародній зустрічі подібного рівня.
Як повідомляв УНН, у серпні цього року РФ уже робила спробу влаштувати подібну конференцію, але вона не увінчалася успіхом через відмову уряду Афганістану.