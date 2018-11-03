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У конференції щодо Афганістану в Москві візьме участь "Талібан"

У конференції щодо Афганістану в Москві візьме участь "Талібан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п’ятницю, 9 листопада в Москві відбудеться друге засідання Московського формату консультацій щодо Афганістану на рівні заступників міністрів закордонних справ і профільних спецпредставників. Участь в заході візьмуть представники "Талібану", передає УНН з посиланням на DW.

Президент Афганістану Ашраф Гані та представники радикального ісламістського руху "Талібан" підтвердили, що надішлють своїх делегатів на конференцію.

Запрошення до участі в заході також відправлені Індії, Ірану, Казахстану, Киргизії, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та США.

Зазначається, що делегація талібів буде вперше брати участь у міжнародній зустрічі подібного рівня.

Як повідомляв УНН, у серпні цього року РФ уже робила спробу влаштувати подібну конференцію, але вона не увінчалася успіхом через відмову уряду Афганістану.

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