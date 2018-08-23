Афганістан відмовився від участі в мирних переговорах в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У МЗС Афганістану заявили, що делегація з Кабула не приїде на переговори про мирне врегулювання ситуації в країні, які відбудуться в Москві у вересні, передає телеканал Tolo News з посиланням на заступника офіційного представника МЗС Афганістану Сібгата Ахмаді, повідомляє УНН.
“Мирний процес повинен проводитися під керівництвом Ісламської Республіки Афганістан. Ми не приймемо участі в переговорах у Москві”, — сказав він. При цьому неназваний чиновник заявив Tolo News, що Кабул не отримав формального запрошення на переговори.
Прес-аташе посольства Росії в Афганістані Олексій Косарєв заявив, що поки не коментує інформацію про відмову Афганістану від участі у зустрічі в Москві у вересні. “Поки не коментуємо”, — сказав він.
Раніше повідомлялося, що на переговори у вересні запросили представників руху “Талібан”. Після цього посол Афганістану заявив журналістам, що Москва планує використовувати талібів для боротьби з терористичною організацією “Ісламська держава” в регіоні.
Як повідомляв УНН, в Афганістані звільнили майже 150 заручників “Талібану”.