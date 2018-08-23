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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В МИД Афганистана заявили, что делегация из Кабула не приедет на переговоры о мирном урегулировании ситуации в стране, которые состоятся в Москве в сентябре, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя официального представителя МИД Афганистана Сибгата Ахмади, сообщает УНН.

Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве

“Мирный процесс должен проводиться под руководством Исламской Республики Афганистан. Мы не примем участия в переговорах в Москве”, — сказал он. При этом неназванный чиновник заявил Tolo News, что Кабул не получил формального приглашения на переговоры.

Пресс-атташе посольства России в Афганистане Алексей Косарев заявил, что пока не комментирует информацию об отказе Афганистана от участия во встрече в Москве в сентябре. “Пока не комментируем”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что на переговоры в сентябре пригласили представителей движения “Талибан”. После этого посол Афганистана заявил журналистам, что Москва планирует использовать талибов для борьбы с террористической организацией “Исламское государство” в регионе.

Как сообщал УНН, в Афганистане освободили почти 150 заложников “Талибана”.

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