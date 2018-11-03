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В конференции по Афганистану в Москве примет участие "Талибан"

В конференции по Афганистану в Москве примет участие "Талибан"

Киев  •  УНН

 • 10817 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В пятницу 9 ноября в Москве состоится второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. Участие в мероприятии примут представители "Талибана", передает УНН со ссылкой на DW.

Президент Афганистана Ашраф Гани и представители радикального исламистского движения "Талибан" подтвердили, что пришлют своих делегатов на конференцию.

Приглашение к участию в мероприятии также отправлены Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США.

Отмечается, что делегация талибов будет впервые участвовать в международной встрече подобного уровня.

Как сообщал УНН, в августе этого года РФ уже делала попытку устроить подобную конференцию, но она не увенчалась успехом из-за отказа правительства Афганистана.

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