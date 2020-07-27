У командуванні ООС розповіли, хто контролюватиме "режим тиші" на Донбасі

"З нашої сторони контролювати режим припинення вогню будуть командири підрозділів і представники української сторони спільного центру з координації і контролю за припиненням вогню (СЦКК – ред.). І ми ще посилимо, додатково буде виділено особовий склад, який проходив службу у миротворчих підрозділах. Це буде зроблено найближчим часом", - зазначив Кравченко.



З його слів, зазначені військові будуть здійснювати лише контроль і доповідь у місію ОБСЄ, а штаб ООС буде давати зведення щодо їхнього нагляду.



На питання про те, хто контролюватиме бойовиків, командувач відповів: "Представники ОБСЄ і їхнє командування".



Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Втім, невдовзі після його початку бойовики здійснили два обстріли.



