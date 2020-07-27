У командуванні ООС розповіли, хто контролюватиме "режим тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть з українського боку підрозділи і представники української сторони в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), невдовзі до них приєднаються додаткові сили. Про це під час брифінгу щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, передає кореспондент УНН.
"З нашої сторони контролювати режим припинення вогню будуть командири підрозділів і представники української сторони спільного центру з координації і контролю за припиненням вогню (СЦКК – ред.). І ми ще посилимо, додатково буде виділено особовий склад, який проходив службу у миротворчих підрозділах. Це буде зроблено найближчим часом", - зазначив Кравченко.
З його слів, зазначені військові будуть здійснювати лише контроль і доповідь у місію ОБСЄ, а штаб ООС буде давати зведення щодо їхнього нагляду.
На питання про те, хто контролюватиме бойовиків, командувач відповів: "Представники ОБСЄ і їхнє командування".
Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Втім, невдовзі після його початку бойовики здійснили два обстріли.