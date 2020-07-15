У Колорадо виявлена інфікована бубонною чумою білка

У заяві говориться, що білка, виявлена ​​в суботу, стала першою твариною на території округу, у якої було діагностовано чуму.

У вівторок представник департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон сказав в інтерв'ю CBS News, що на території міста Моррісон було помічено, щонайменше, 15 мертвих білок. Один з трупів був протестований на чуму, аналізи виявилися позитивними, і передбачається, що інші білки також загинули від бубонної чуми.

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«Чума - це інфекційне захворювання, що викликається бактерією Yersinia pestis, і нею можуть заразитися люди і домашні тварини, в разі якщо не буде вжито належних заходів обережності», - йдеться в заяві влади округу Джефферсон.

Люди можуть заразитися бубонною чумою від укусів бліх, які є переносниками захворювання, або при прямому контакті з кров'ю або тканинами інфікованих тварин, в тому числі при кашлі або від укусів. За даними департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон, кішки особливо сприйнятливі до чуми і можуть померти від зараження, якщо вчасно не отримають лікування у вигляді антибіотиків. Собаки не так сприйнятливі до чуми, однак вони можуть бути переносниками захворювання.

Серед симптомів чуми - раптове підвищення температури, озноб, головний біль, нудота, сильна біль і набряк лімфатичних вузлів, які виникають протягом двох-семи днів після зараження. При ранній діагностиці чуму можна ефективно вилікувати за допомогою антибіотиків, повідомила влада округу, рекомендувавши всім, у кого є подібні симптоми, своєчасно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що бубонна чума в Китаї і Монголії не становить підвищеної небезпеки.