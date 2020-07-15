У Колорадо виявлена інфікована бубонною чумою білка

ukru
Ексклюзив
08:24 • 23695 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 71090 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 91288 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 162304 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134759 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145116 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146765 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129073 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183107 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126225 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 101510 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 139871 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 120527 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106920 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 107151 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 23745 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 71131 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 91331 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 77897 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 129024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103402 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104084 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121903 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138534 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136633 перегляди
Актуальне
У Колорадо виявлена інфікована бубонною чумою білка

У Колорадо виявлена інфікована бубонною чумою білка

Київ • УНН

 • 15022 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Інфікована бубонною чумою білка була виявлена ​​в штаті Колорадо. Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на телеканал ABC, інформує УНН.

У заяві говориться, що білка, виявлена ​​в суботу, стала першою твариною на території округу, у якої було діагностовано чуму.

У вівторок представник департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон сказав в інтерв'ю CBS News, що на території міста Моррісон було помічено, щонайменше, 15 мертвих білок. Один з трупів був протестований на чуму, аналізи виявилися позитивними, і передбачається, що інші білки також загинули від бубонної чуми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Китаї через бубонну чуму оголосили третій рівень небезпеки

«Чума - це інфекційне захворювання, що викликається бактерією Yersinia pestis, і нею можуть заразитися люди і домашні тварини, в разі якщо не буде вжито належних заходів обережності», - йдеться в заяві влади округу Джефферсон.

Люди можуть заразитися бубонною чумою від укусів бліх, які є переносниками захворювання, або при прямому контакті з кров'ю або тканинами інфікованих тварин, в тому числі при кашлі або від укусів. За даними департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон, кішки особливо сприйнятливі до чуми і можуть померти від зараження, якщо вчасно не отримають лікування у вигляді антибіотиків. Собаки не так сприйнятливі до чуми, однак вони можуть бути переносниками захворювання.

Серед симптомів чуми - раптове підвищення температури, озноб, головний біль, нудота, сильна біль і набряк лімфатичних вузлів, які виникають протягом двох-семи днів після зараження. При ранній діагностиці чуму можна ефективно вилікувати за допомогою антибіотиків, повідомила влада округу, рекомендувавши всім, у кого є подібні симптоми, своєчасно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що бубонна чума в Китаї і Монголії не становить підвищеної небезпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32