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В Колорадо обнаружена инфицированная бубонной чумой белка

В Колорадо обнаружена инфицированная бубонной чумой белка

Киев  •  УНН

 • 15019 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Инфицированная бубонной чумой белка была обнаружена в штате Колорадо. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на телеканал ABC, сообщает УНН.

В заявлении говорится, что белка, обнаруженная в субботу, стала первым животным на территории округа, у которой была диагностирована чума.

Во вторник представитель департамента здравоохранения округа Джефферсон сказал в интервью CBS News, что на территории города Моррисон были замечены, по меньшей мере, 15 мертвых белок. Один из трупов был протестирован на чуму, анализы оказались положительными, и предполагается, что другие белки также погибли от бубонной чумы.

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“Чума — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, и ею могут заразиться люди и животные, в случае если не будут приняты надлежащие меры предосторожности”, — говорится в заявлении властей округа Джефферсон.

Люди могут заразиться бубонной чумой от укусов блох, которые являются переносчиками заболевания, или при прямом контакте с кровью или тканями инфицированных животных, в том числе при кашле или от укусов. По данным департамента здравоохранения округа Джефферсон, кошки особенно восприимчивы к чуме и могут умереть от заражения, если вовремя не получат лечение в виде антибиотиков. Собаки не так восприимчивы к чуме, однако они могут быть переносчиками заболевания.

Среди симптомов чумы — внезапное повышение температуры, озноб, головная боль, тошнота, сильная боль и отек лимфатических узлов, возникающие в течение двух-семи дней после заражения. При ранней диагностике чуму можно эффективно вылечить с помощью антибиотиков, сообщили власти округа, рекомендовав всем, у кого есть подобные симптомы, своевременно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенной опасности.

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