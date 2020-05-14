У КМДА прийняли Порядок організації системи внутрішнього контролю

"Київ зробив впевнений крок на шляху впровадження кращих світових практик державного та корпоративного управління. Багатомісячна робота з адаптації моделі COSO та рекомендацій INTOSAI GOV 9100 привела до затвердження розпорядженням КМДА № 690 Порядку організації системи внутрішнього контролю у Київській міській державній адміністрації, РДА, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що порядок, зокрема, визначає мінімальні вимоги до системи внутрішнього контролю та уніфікує підходи і заходи з її організації у комунальних підприємствах, установах та організаціях столиці.

Так, у розробці цього Порядку брали участь фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Крім того, залучалися фахівці проекту технічної допомоги "ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів" LOGICA та структурних підрозділів КМДА. Було досліджено відповідний досвід інших міст, зокрема, Цюріху.

Додатковим імпульсом розробки Порядку стала постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів".

Нагадаємо, у Києві у продовольчих магазинах розмістили 14 пунктів для збору використаних масок та рукавичок.