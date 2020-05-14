В КГГА приняли Порядок организации системы внутреннего контроля

"Киев сделал уверенный шаг на пути внедрения лучших мировых практик государственного и корпоративного управления. Многомесячная работа по адаптации модели COSO и рекомендаций INTOSAI GOV 9100 привела к утверждению распоряжением КГГА № 690 Порядка организации системы внутреннего контроля в Киевской городской государственной администрации, РГА, предприятиях, учреждениях и организациях коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок, в частности, определяет минимальные требования к системе внутреннего контроля и унифицирует подходы и меры по ее организации в коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях столицы.

Так, в разработке этого Порядка участвовали специалисты Департамента внутреннего финансового контроля и аудита. Кроме того, привлекались специалисты проекта технической помощи "ЕС для усиления государственных финансовых систем местных правительств" LOGICA и структурных подразделений. Был исследован соответствующий опыт других городов, в частности, Цюриха.

Дополнительным импульсом разработки Порядка стало постановление Кабинета Министров Украины от 12 декабря 2018 года № 1062 "Об утверждении Основных принципов осуществления внутреннего контроля распорядителями бюджетных средств".

Напомним, в Киеве в продовольственных магазинах разместили 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток.