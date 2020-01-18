У КМДА повідомили, якими речовинами забруднене повітря у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві 17 січня зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту, також фіксувалося перевищення концентрації оксиду вуглецю, погодні умови 18 січня не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований у Facebook, передає УНН.
"Концентрації яких забруднюючих речовин були перевищені 17 січня? Згідно з даними ЦГО ім. Б. Срезневського за 17 січня 2020 року, зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бесарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки). Також пост спостереження на проспекті Перемоги зафіксував перевищення концетрацій СО (оксиду вуглецю)", - вказав він.
З його слів, за прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови 18 січня не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
"Інформую, що основною причиною накопичення забруднюючих речовин у повітрі є температурна інверсія, суха, безвітряна погода та стрімке збільшення кількості транспортних засобів після новорічних свят! Уникайте прогулянок біля автомагістралей, вживайте більше рідини, вмикайте системи кондиціонування та очищення повітря, проводьте вологе прибирання", - написав Мальований.
Нагадаємо, раніше у КМДА пояснили забруднення повітря у столиці.